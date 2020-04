Jineth Bedoya, a través del periodismo, ha enaltecido las voces de mujeres que han sufrido violencia de género. Su campaña 'No es hora de callar' le ha abierto la posibilidad a las mujeres de denunciar los atropellos que muchas deben vivir a diario.

A pesar de sufrir una depresión severa, luego de contar su historia en la televisión en el 2011, ella insiste en la importancia de hablar. “Entendí que callar es la opción que más te revictimiza; y hablar, la que más te libera”, afirma Jineth. Su motivación para seguir adelante siempre serán las historias de mujeres que, como ella, han sido golpeadas por la violencia.

Sin duda, la noticia siempre la busca a ella. Vivió de cerca hechos de nuestra historia como La toma del Palacio de Justicia, un carro bomba puesto por Pablo Escobar y allanamientos de casas por tráfico de drogas. Acontecimientos que le hicieron acercarse al oficio de investigar y escribir. El periodismo llegó a su vida para enamorarla por completo.

Es un ejemplo de resiliencia, sobre cómo mantener una mirada altiva a pesar de las caídas.

Conozca aquí su lista de canciones que escuchamos en Mi Banda Sonora con Jineth Bedoya:

Que Dios te aleje de mi-Leo Dan

Chiquitita-ABBA

El cobarde-José Alfredo Jiménez

Me llamas-José Luis Perales

Y me solté el cabello-Gloria Trevi

Una fotografía-Bonny Cepeda

Never say goodbye-Bon Jovi

Cartagena contigo-Jesús David Quintana

La gota fria-Carlos Vives

Casi-Soraya

Cali pachanguero-Grupo Niche

How deep is your love-The Bee Gees

La Llorona-Chavela Vargas

Blues boys tune-BB King

Himno de no es hora de callar-Raquel