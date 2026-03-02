El apagón de internet en todo Irán entra en su tercer día, asegura NetBlocks

El servicio de internet en Irán continúa interrumpido, más de 48 horas después de que las autoridades lo cortaran, tras el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado por la mañana, según la organización Netblocks.

“El apagón de Internet en Irán ya ha superado las 48 horas, dejando a su población de 90 millones sin conexión mientras se extiende la guerra”, asegura esta organización con sede en Londres, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Según un gráfico mostrado por NetBlocks, la conectividad es del 1 % respecto a los niveles normales.

“Los cierres (de internet) son una táctica habitual del régimen; el anterior (corte), en enero, duró varias semanas y enmascaró graves violaciones de los derechos humanos”, agregó la organización.

NetBlocks se refería a la interrupción del servicio de internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.

Entonces, la interrupción total del servicio de internet se prolongó más de dos semanas.

También en junio del año pasado, Irán suspendió el acceso a internet durante la guerra de los doce días lanzada por Israel.

El Gobierno iraní justificó entonces que los sistemas de internet ayudaban a la geolocalización de los drones lanzados contra su territorio y a las comunicaciones israelíes con agentes en el país. EFE