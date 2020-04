Said P, uno de los pocos mexicanos del género urbano

Ella se va de tu lado y te das cuenta que no era tan santa. Sus amigas son ahora tus compañeras de fiesta y de rumba. Ella quiere volver pero ya no quieres tenerla cerca. Es la historia que Said P cuenta en “Ahora que te fuiste”

Said Pichardo nació en México y en el 2009 se trasladó a Chicago, Estados Unidos. Su amistad con pandillas y transcurrir en las calles e enseñaron que los géneros urbanos hacen parte de la identidad latinoamericana.

En LO MÁS CARACOL Said P contó que en el 2019 presentó las canciones “Coqueta” y “Pasaje sin rumba”, con la primera logró colarse en la radio y la segunda se manejó sobre todo en redes sociales. “Ahora que te fuiste” es la tercera publicación de Said P en Colombia y ha logrado ganar terreno importante en lo urbano.

Anunció que en lo planes hay que entes de mitad de año otras dos canciones estén en el mercado colombiano.

Redes sociales:

@saidpoficial