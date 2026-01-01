Nueva excarcelación de 87 presos políticos en Venezuela

Dos oenegés, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, confirmaron la excarcelación de 87 personas detenidas en Venezuela tras manifestaciones luego de la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas.

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales.

“La mañana de este 1º de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte)”, publicó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que el grupo incluye a 87 personas, pero señaló que estas no cuentan con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con medidas cautelares”.

La oenegé insiste en que “el país necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

Segunda semana de excarcelaciones en Venezuela

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.

Detenciones recientes

En las últimas semanas se registró un repunte de arrestos por motivos políticos, que contrastan con las excarcelaciones recientes.

El Servicio de Inteligencia (Sebin) detuvo a José Elías Torres, líder de la principal central sindical del país, y a Nicmer Evans, director de un portal de noticias. Las familias de ambos denuncian sus casos como desapariciones forzadas.

También fueron detenidos José Patines, dirigente sindical, y Melquíades Pulido, integrante del partido Vente Venezuela de Machado, aunque ambos fueron liberados poco tiempo después.

Un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses en Venezuela.

La oposición venezolana sostiene que estas liberaciones funcionan como una estrategia de “puerta giratoria”, mediante la cual salen unos presos e ingresan otros. También considera que los detenidos son utilizados con fines políticas.

“¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, denunció la semana pasada González Urrutia, quien desde 2024 vive en el exilio en España.