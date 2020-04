"Sería un orgullo volver a vestir la camiseta del Junior": Tesillo

En tiempos de coronavirus, otro de los atletas que permanece aislado en su casa es William Tesillo, defensor del León de México y de la Selección Colombia, quien habló para los micrófonos del VBar Caracol acerca de cómo vive la cuarentena en México, la posibilidad de volver al Junior y el trabajo desempeñado en la ‘Tricolor’ bajo las órdenes del técnico Carlos Queiroz.

Respecto a las caurentenas en México, Tesillo afirmó que, si bien al principio no se habían tomado muchas medidas preventivas, ya el confinamiento es obligatoria, y añadió: "Gracias a Dios estoy bien, tratando de pasar en casa estos momentos difíciles".





¿Un posible regreso al Junior? El defensor colombiano recordó el gran paso que tuvo por el conjunto de barranquillero, y además de aprovechar para mandarle un saludo de cumpleaños a la ciudad, no descartó un posible regreso en el futuro: "Sería para mí un orgullo volver a vestir la camiseta del Junior".

Finalmente, se refirió al momento que vive en la Selección, pues recordemos que, desde la llegada de Queiroz (2019), el jugador del León Mexicano ha jugado 9 partidos (8 de ellos como tiular). Sin embargo, Tesillo aseguró que se siente cómodo en el papel que el técnico lo emplee: "Cumplo las dos funciones. A veces el profe me pone de lateral, otras veces de central. No me disgusta ninguna de las dos posiciones", concluyó.

