"Me fui por rebeldía y orgullo": Córdoba sobre su salida de Boca Juniors

El exportero colombiano, Óscar Córdoba, habló este martes sobre las razones que lo llevaron a salir de Boca Juniors, equipo donde ganó tres Ligas argentinas, dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental.

En declaraciones para el medio argentino TNT Sports, Córdoba dijo que por el año 2001 los directivos le fueron sinceros respecto a las duras posibilidades de competir por la titular en el arco junto al ‘Pato’ Abbondanzieri. Por ello, el colombiano empezó diciendo que su decisión de salir fue "más por rebeldía", ya que aseguró que se encontraba en el mejor momento de su carrera.

Relata Córdoba: "a mí me llegó una oferta del Tottenham, con fax. Me llegó la oferta por 2 millones de dólares y yo fui y le dije a Mauricio [Macri] (entonces presidente de Boca), 'me llegó esta oferta del Tottenham'. Y él me dijo 'no Óscar, tú vales más y quiero que vayas a un equipo más grande'. Él siempre me dijo que quería verme atajar en un Arsenal o un Manchester United", explicó.

"Yo le dije, 'Mauricio tengo 32 años, esto no le cae a nadie del cielo, solamente a mí. Me dijo 'no, no, ellos van a ofrecer más'. Y la oferta nunca llegó. (...) Entonces le dije 'Mauricio, la primera oferta que llegue me voy'. Y me llevó Perugia. Pero fue más de rebeldía y orgullo, y arranqué", aseveró.

Sin embargo, más allá de que la transferencia a Inglaterra no se pudiese concretar, el ex portero de la Selección Colombia dijo que no se fue enojado con Macri: "No soy de guardar rencores. Soy agradecido a Mauricio por haberme dado la oportunidad de jugar en Boca", concluyó.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA