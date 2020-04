El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la pregunta de un oyente, el cual indagaba sobre el mundial más aburrido o de menos nivel, en el que han estado nuestros panelistas. Óscar dijo: “La verdad es que desde mi primer mundial en el año 1978, ninguno me ha parecido aburrido. Pero si me dolió el mundial que incluyo el error de Higuita frente a Camerún”. César complementó: “Ese fue el Mundial de Italia 90. Yo al igual que Óscar no me he aburrido en ningún mundial y por eso el jueves y el viernes santo vamos a hablar de todos los mundiales desde 1930”.

Le puede interesar también: Coronavirus comienza a impactar valor comercial de los futbolistas

Otro de los temas tuvo que ver con el paso de Faustino Asprilla por el Parma y la idolatría que alcanzó en ese club. Óscar manifestó: “Yo tuve la fortuna de ir con el “Tato” Sanín a la ciudad de Parma y la verdad es que allá todos ven a Asprilla como un verdadero ídolo”. Mientras César destacó: “Ídolo y de los grandes, fue muy protagonista en la historia del Parma y me atrevería a decir que es más ídolo en Parma, que en Tuluá”.

Le puede interesar también: Falleció Miguel Jones, leyenda del Atlético de Madrid en los 60´s

Además opinaron acerca de la crisis económica que ha tenido el balompié colombiano a causa del Covid-19 y la participación de las grandes instituciones de este deporte en los sectores vulnerables el país. Sobre esto Óscar resaltó: “Pienso que primero la Dimayor debe organizar las divisiones entre los clubes y después, con tiempo y si pueden, ayudar a toda la gente que puedan”. Por su parte César finalizó: “Van a haber muchos problemas por el coronavirus, pero si hay un género que está sufriendo por esta pandemia, es el del fútbol femenino. Las jugadoras que se fueron al exterior están medianamente bien y las de aquí si están sufriendo”.

Le puede interesar también: Davinson Sánchez, en medio de la polémica por saltarse confinamiento

No olvide escuchar el audio del programa.