Suspendidos los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El Comité Olimpico Internacional (COI) y el Gobierno de Japón llegaron al acuerdo de aplazar por un año los Juegos Olímpicos por la emergencia mundial desatada por COVID-19.



El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aseguró, ''Japón, como país anfitrión, bajo las actuales circunstancias, ha propuesto que (el COI) estudie si se pueden aplazar cerca de un año (los JJOO) para que los atletas puedan tener las mejores condiciones". También agregó, ''Thomas Bach, presidente del COI, me respondió que está de acuerdo en un ciento por ciento, así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio no más allá del verano de 2021".



No es la primera vez que unas justas olimpicas se apalazan o se cancelan, ya que en 5 ocasiones entre las ediciones de invierno y verano, se han visto afectadas. Hasta hoy el unico motivo había sido la guerra, pero 76 años después llega un nuevo aplazamiento por emergencia sanitaria.



Ernesto Lucena, Minsitro del Deporte de Colombia, aseguró, “La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de aplazar los Juegos Olímpicos es una determinación sensata, prudente, que se encamina a proteger a la salud de los atletas, la salud pública, de los grupos de trabajo y, por su puesto de los que iban a asistir a ellos”.

Del mismo modo Lucena señaló, “Creemos que como están las cosas hoy el rendimiento de los atletas no iba a ser el mejor, dadas las dificultades que se tienen para sus entrenamientos y dado que tampoco han podido asistir a sus clasificatorios”.

Colombia tiene 29 cupos a las proximas justas olímpicas hasta el momento y está a la espera de nuevas competencias clasificatorias para amplair el grupo de deportistas.

1. Sandra Arenas 20 km marcha

2. Sandra Galvis 20 km marcha

3. Bernardo Baloyes 200 m planos

4. Caterine Ibargüen salto triple y salto largo

5. Yosiri Urrutia salto triple

6. Leonardo Montaña 20 km marcha

7. Antonhy Zambrano 400 m

8. Sebastián Morales trampolín 3 m

9. Daniel Restrepo trampolín 3 m

10. Juan Rendón salto ecuestre (numérico)

11. Ana María Rendón arco recurvo (numérico)

12. Carlos Izquierdo 86 kilos lucha

13. Relevo masculino 4x400 (numérico)

18. Ciclismo ruta hombres (numérico)

24. Mauricio Ortega lanzamiento de martillo

25. Ciclismo de pista hombres

26. Jefferson Ochoa -58 kg taekwondo

27. Andrea Ramírez -49 kilos taekwondo

28. Julián Horta, lucha grecorromana

29. Óscar Tigreros, 57 kilos de lucha