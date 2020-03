Los talentos Caracol hablan sobre el ‘teletrabajo’

En “A Vivir Que Son Dos Días” decidimos hacer un programa muy especial. Puesto a la cuarentena obligatoria y las medidas de prevención que se han tomado frente al coronavirus, todos los directores de los programas de Caracol Radio han estado trabajando desde la casa, por eso Diana Calderón, directora de Hora 20; Gustavo Gómez, director de 6AM; y Gabo de las Casas, director de La Luciérnaga nos cuentan su experiencia.

Diana Calderón directora de Hora 20, cuenta su experiencia y cómo ha sido su trabajo desde su hogar, asegurando que en estos días ha sido vital la unión familiar. Sin embargo, cada integrante de su familia tiene sus espacios para realizar las labores correspondientes. También manifestó su enorme preocupación frente a la posición de los vendedores informales.

Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy, nos compartió sus hábitos que ha incorporado en casa para continuar con el trabajo. Disfruta de su biblioteca musical y el tiempo en familia.

Como mensaje a los oyentes, Gustavo afirmó: “Todos tenemos gente que depende de los que tenemos salario. Es necesario pagarles su quincena y su mensualidad. Tratar de comunicarnos con ellos. También tratemos con mucho cariño a los médicos y a los policías que estarán en los sitios públicos para salvarnos”.

Y, por supuesto, nos compartió un fragmento de “Here comes the sun” de The Beatles para recodarnos que “el sol siempre sale”.

Por otro lado, Gabriel de las Casas, director del programa La Luciérnaga, nos reveló su adaptación de trabajo en casa dadas las circunstancias del coronavirus en el país. “En radio nos adaptamos a las situaciones. Por ejemplo, en Caracol Radio nos adaptamos al apagón nacional y nació el programa La Luciérnaga”.

Los miembros y humoristas de La Luciérnaga Pedro González y Polilla también nos acompañaron en este espacio de humor. “Ya veo que los vecinos están mal de pijama”, aseguró Pedro Gozález, más conocido como Don Jediondo.

Polilla también nos compartió su forma de romper la rutina en el hogar y nos contó cómo ha sobrellevado la situación en cuarentena: “Hay cierta zozobra, pero siempre hay que ver las cosas desde un punto positivo. Con la gorda Fabiola nos sentamos a ver película y a leer libros que no hemos leído”.

En momentos críticos y de mucha angustia, los humoristas nos recordaron la importancia de llevar la vida con una sonrisa.