Bitácora de un desparche responsable

Estamos en una pandemia y hay que quedarse en la casa, si uno puede. Yo llevo 5 días en la mía y he aprovechado muy bien el tiempo. Yo no soy un vago como este tipo que se hizo famoso en redes por tocar Tusa, la canción, en el teclado del celular... yo en cambio aprovecho el tiempo en cosas que valgan la pena, como por ejemplo sacar Abusadora, de Wilfrido Vargas, en el teclado del celular...

El "¿usted no sabe quién soy yo?" reina en Colombia

Pero no es lo único a lo que dedicado el tiempo de cuarentena:

Ya conté cuántos huequitos traen las galleta de soda. Luego cogí todas las boronas que quedan en el fondo del paquete, las junté con un tirs de mantequilla y reconstruí una galleta completa.

Desarrollé una técnica para comer moritas y que no me quede la lengua roja.

Saqué la extensión de luces del árbol de Navidad y le fundí tres bombillos para pasar el rato tratando de arreglarla.



Yo soy tu fiscal fiel

Me aprendí en reversa el corito rapeado de Mis ojos lloran por ti.

Todo eso puede sonar muy tonto comparado con algo que hice antier: tocar el carrapicho con el teclado del celular...

El tiempo de aislamiento me ha permitido dedicar mis pensamientos a un futuro próspero. Estuve pensando en montar un negocio cuando pase la pandemia: una playa nudista en el Polo norte, o sea una playa estornudista.

También tengo una idea para las fábricas de las bombas de cumpleaños: que si quieren recortar gastos se pongan a echar globos.

He pensado en ofrecer servicios para atender las necesidades del mercado de los Emo. Por ejemplo, ponerles al lado de Disney World un parque de aburriciones.

Hice cálculos y mis proyecciones señalan que con la crisis económica que se viene le van a poner cuota de manejo hasta a la tarjeta Tullave.

La cuarentena puede ser un buen momento para el recogimiento espiritual. Le hice promesas a la Virgen de Chiquinquirá, eso sí: le aclaré cuando se las vaya a pagar me toca descontarle lo de la retención en la fuente.

Consulté noticias y después de un rato me puse a alisar con secador unas papas rizadas.

Vi una película porno y le puse cuidado a la trama.

He estado leyendo mucho. Ya me terminé de leer los términos y condiciones de casi todas las aplicaciones del celular. Solo me falta por leer los de Uber y Beat pero prefiero esperar a que saquen la película.

Eso sí, ya tengo lista la celebración para cuando la pandemia termine. Voy a festejar con vallenato tocado en celular adaptado como acordeón...

¡Uff! He hecho muchas cosas en cuarentena, pero lo más importante de todo ha sido ayudar a evitar el contagio... Yo sé, poder quedarse en la casa es un privilegio pero si lo tiene ¡úselo!