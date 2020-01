Yo soy tu fiscal fiel

La Constitución del 91 creó la Fiscalía con un espíritu independiente del ejecutivo pero eso no lo ha tenido en cuenta ningún presidente. Todos han logrado poner a un amigote como Fiscal General.

La Fiscalía en Colombia es tan independiente como el soltero que visita a la mamá todos los fines de semana para que le lave la ropa y le empaque comida. El nuevo fiscal, Francisco Barbosa, que ha prometido independencia, ha descrito su relación con el presidente Duque como la de un amigo fiel.

El sistema de elección de fiscal no provee la independencia que buscaba la constituyente porque se diseñó para dejar contento a todo el mundo. El M19 y los conservadores decían que la Fiscalía no podía estar en manos del gobierno porque se correría el riesgo de tener una justicia oficial. Entonces algunos liberales dijeron que la Fiscalía no podía pertenecer a la rama judicial del todo porque también tendría funciones ejecutivas, como el control de una policía judicial. La solución: que el fiscal lo eligiera la Corte pero un de un grupo de tres candidatos seleccionado por el presidente… lo mismo pero más barato. Bueno, realmente más caro…