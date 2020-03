¿Qué tan graves son los efectos económicos del coronavirus?

Esta noche en Hora 20 un espacio para analizar los efectos de tener un dólar por encima de los $3.800 y el barril de petróleo a casi $30 dólares; se analizó el crecimiento del coronavirus en Colombia y el mundo. También un debate sobre las presuntas relaciones entre el uribismo y el “Ñeñe” Hernández, sus consecuencias y quién responde en la Fiscalía. Por último, una mirada a las jornadas de movilizaciones de las mujeres en el 8M.

Este lunes se ha vivido una jornada de verdadero pánico económico en casi todos los mercados del mundo…las bolsas han caído hasta un 7%; las monedas de cientos de naciones se han devaluado y los commodities siguen a la baja.

No se veía una caída tan grande de los precios del petróleo, desde la Guerra del Golfo en 1991. Este lunes los mercados del crudo cerraron en mínimos históricos, la referencia WTI cerró en US $31, perdiendo un 45%. Por el lado de la referencia BRENT, hubo una caída del 23%, lo que ubicó el precio en US $34. Analistas han señalado que la caída en los precios del crudo obedece a la falta de un acuerdo entre Rusia y los países miembros de la OPEP para reducir la producción de petróleo, ya que hoy en día, se está produciendo más de lo que se consume. Uno de los motivos de la disminución del consumo ha sido el estancamiento de la economía en China y el mundo, a causa del coronavirus.

La caída de los precios del petróleo, se sintió en Colombia con el alza en el precio del dólar, el cual llegó un máximo histórico de $3.839; cerrando finalmente en $3.802 pesos. En lo que va del año, el peso colombiano ha sufrido una devaluación del 9,3%, según el Banco de la República; esto debido principalmente al alza en el valor del dólar. Otro de los efectos en las finanzas del país, es lo que pueda ocurrir el presupuesto general, el cual se estableció con un valor del crudo a US $60, lo que implicaría cambios en la regla fiscal del país.

Debido a los movimientos económicos, se convocó a una reunión de urgencia que contó con la participación de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero. Uno de los resultados fue decir que “los cambios globales eran predecibles”, señalaron que Colombia no está en riesgo y que por el momento no será necesario ordenar medidas de choque.

Frente a las bolsas del mundo, las primeras afectadas este lunes fue la de Tokio; después las de Europa donde cayeron hasta un 8% y finalizando en Estados Unidos donde hubo caídas en Wall Street hasta del 7%, convirtiendo este lunes en el peor desde la crisis de 2008; durante la mañana, las operaciones se suspendieron por 15 minutos para evitar que los indicadores siguieran cayendo. En Colombia, la Bolsa de Valores cayó en promedio un 8%; sin embargo, al mediodía hubo una suspensión de operaciones por 30 minutos, ya que alcanzó un mínimo del 10%; hecho que no se vía desde hace 14 años. La acción que más cayó en el país fue al de Ecopetrol con un 20% a la baja.