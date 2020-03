La incertidumbre va a pesar en el desempeño económico: Rodríguez

Mauricio Rodríguez, exembajador en el Reino Unido y periodista, señala que la caída de los precios del petróleo va a afectar en gran medida a la economía colombiana. Ante el alza del dólar, considera que es una mala noticia para los importadores y para quienes tienen deudas en esa moneda. En conclusión, Rodríguez considera que el actual panorama económico del país es muy malo y ante la incertidumbre económica generada por el coronavirus, señala que lo más probable es que se vea un alza en el desempleo, inflación y afectación de las cuentas macroeconómicas del país.

Ante el escándalo de la “Ñeñe política” considera que este tipo de relaciones entre políticos a nivel nacional y narcotraficantes o personas de la mafia en las regiones, viene de tiempo atrás y que no es nada nuevo. Considera que la justicia no operará y que en este caso no va a ocurrir nada.