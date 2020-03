Hombre en condición de discapacidad fue víctima de golpiza

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Guillermo Cruz, hombre en condición de discapacidad, víctima de una golpiza, relató lo que vivió cuando fue a recibir la finca que había alquilado

“Yo les arrendé desde las 11am hasta las 5pm y cuando me di cuenta sentí una soga en el cuello y me arrastraron y me botaron a la piscina”

Según contó se salvó porque uno de los jóvenes pidió por él

“Había uno que decía que no le peguen al mochito y ese se apiadó y me sacó de la piscina”.

Guillermo Cruz, cuando fue a poner la denuncia a la Fiscalía en Ibagué, le dijeron que solo eran lesiones personales.

“Me hicieron de todo, me amarraron, me torturaron, eso no son lesiones es un intento de homicidio”.

Espera que la justicia actué y su caso no quede en la impunidad.