Valencia: “Mi visita a Venezuela no se dio por las condiciones del país"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el exministro del Interior Fabio Valencia Cossio, aseguró que la reunión con el expresidente Álvaro Uribe y la exsenadora Piedad Córdoba fue cordial y ante la propuesta de que ella sirviera de puente para un encuentro entre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y Álvaro Uribe, este último dijo que tenía que hacer las consultas del caso.

“El presidente Uribe dijo que el haría las consultas pertinentes, me imagino que se decidió no hacer dicho encuentro porque no había las condiciones”

Cossio dijo que nunca se volvió a hablar del tema y ante la posibilidad de que él fuera a Venezuela no se concretó.

“La visita mía a Venezuela no se dio, me imagino que por las condiciones del momento. Pero uno no puede especular con esos temas”.

Hoy en día ve difícil un encuentro con Nicolás Maduro, porque la información que se tiene sobre la situación real de Venezuela son mínimos.

“Yo creo que en este momento es muy diferente, uno no sabe que está pasando en Venezuela, la información que se tiene es muy precaria”.

El exministro Fabio Valencia Cossio, espera que el vecino país pueda recuperar su democracia y que los venezolanos puedan regresar a su tierra.