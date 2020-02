Para María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz debe ser íntegro y debe aportar verdad para esclarecer delitos durante el marco del conflicto armado.

Señala que un tercero que es aceptado en la JEP, no quiere decir que vaya a tener libertad o sea beneficiario de no cárcel. Esta jurisdicción estudiará a fondo, si los hechos ocurridos tienen o no relación con el conflicto armado.