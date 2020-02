Mi Banda Sonora con Marlon Becerra

Más allá de ser un dentista común y corriente, Marlon Becerra es un hombre nostálgico y enamorado de la estética. Desde joven estudió odontología y actuación, sin embargo, descubrió que la ortodoncia también tenía su lado artístico. Y aunque al principio muchos lo consideraron loco, hoy en día le dan la razón.

Ha pasado la mayoría de su tiempo compartiendo con sus amigos y con sus hijos en viajes y reuniones. Disfruta de la música, la buena compañía, la fiesta, las tertulias sobre la vida, los libros y las flores. Sin duda es un hombre dueño de sus acciones y de sus decisiones.

En Mi Banda Sonora nos compartió su lista de canciones que ha marcado episodios de su

vida:

¿Qué será? - José Feliciano

El gato en la oscuridad - Roberto Carlos

Aquellas pequeñas cosas -Joan Manuel Serrat

New York New York - Frank Sinatra

My Way - Frank Sinatra

Imagine - John Lennon

Samba pa’ ti - Santana

Ojalá - Silvio Rodríguez

Carito - León Gieco

Tanta belleza - Andrés Cabas

Llanero si soy llanero - Cholo Valderrama

We are the world - USA for Africa

Ana y Jaime - Estaciones en el sol

You are the on a that I want – John Travolta & Olivia Newton John

Te amaré - Miguel Bosé