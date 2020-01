Tras 40 años de trabajo, David Bojanini deja la presidencia del Grupo Sura

El presidente saliente del Grupo Sura, David Bojanini en diálogo 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio dijo que es el momento oportuno para dejar el cargo tras 40 años de intenso trabajo.

Dijo que piensa ser emprendedor del sector agropecuario que ha realizado inversiones y para aportar su "granito de arena" para sacar adelante el sector. A esto se suma que participa en el desarrollo de una plataforma que busca el desarrollo de películas.

“Yo creo que la vida transcurre muy rápido, yo llevo 40 años trabajando en el grupo, he trabajado con gran entusiasmo todos los días me levanto feliz de trabajar empresas como esta y le he dedicado mucho tiempo con retos muy importantes con energía y con ganas”, relató.

Estimó que este es el momento oportuno para hacer ese cambio, ese viraje que es importante, pero reconoció que no es una cosa súbita, porque lo venía pensando desde hace algún tiempo y llegó ese momento para hacer otras cosas.

“Uno lo que tiene en la vida es prestado”, manifestó y dijo que en dos meses deja de trabajar en el grupo Sura que podrá salir a la calle, poder ir a mercar y pasar desapercibido.

De acuerdo con David Bojanini sus hijos son la prioridad más grande de “mí y me siento orgulloso de ellos”, y ahora quiero pasar más tiempo con ellos ahora que lo puedo hacer.

Añadió que lo importante que nos enseñaron los anteriores líderes era valores para entregarle a la gente un valor agregado, porque las personas tenemos necesidades y dificultades, pero a la gente tenemos que entregarle soluciones.

“Ha sido fascinante haber tenido la oportunidad de liderar la transformación de esta organización, que continúa con una ruta estratégica para su crecimiento sostenible. Cada logro ha sido colectivo y ha sido resultado del conocimiento, el talento y, sobre todo, la calidad humana de un excelente equipo, para quienes solo tengo gratitud. Al cumplir cuatro décadas de servicio, puedo hacer un balance muy positivo, especialmente, por la manera como esta organización ha marcado mi formación personal y profesional.

Aquí he encontrado valores que considero esenciales y que he aprendido de grandes líderes, genuinos representantes de una cultura empresarial definida por la ética, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, la coherencia, el sentido humano y la sensibilidad social”, comentó David Bojanini, Presidente de Grupo Sura.