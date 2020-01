El Pulso del Fútbol, 30 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de la Liga BetPlay, Equidad contra Atlético Nacional, encuentro que quedó 3-4 en Bogotá. César dijo: “Era muy difícil para Equidad, tuvo la oportunidad de hacer el 4-0 para haber liquidado el partido, no la metió, se le vino Nacional encima y le remontó”. Óscar destacó: “si yo llego como Equidad 3-0, tengo que asumir precauciones para mantener el resultado y ganar el partido, pero Equidad no se defiende bien” y agregó: “Nacional no es un equipo para dejarse meter tres goles de entrada, después de un 3-0 es increíble que la Equidad se raje y pierda el partido 4-3”.

Le puede interesar también: Nacional, remontada ante Equidad y liderato de la Liga Betplay

Otro tema que se abordó fue sobre el partido en el que se enfrentaron Jaguares contra América de Cali, encuentro que quedó 2-2 en Montería. César señaló: “En esa última jugada, pisó primero Cabrera que Riascos, cuando Riascos va por la bola, pone primero el pie en el piso que Cabrera, ahí Cabrera lo pisa, pero no es algo fácil de resolver” y añadió: “el jugador es vivo y ahí falta un poquito de sinceridad, porque trata de engañar al árbitro y eso pasa en todo el fútbol colombiano”. Óscar acabó: “la forma como se están tirando los jugadores, medio les respiran y la tirada es más espectacular que la falta, América empató un partido que tenía perdido, yo no entiendo cómo”.

Le puede interesar también: Con suspenso, el campeón América igualó frente a Jaguares

Además, destacaron importantes cosas que debe tener en cuenta la Selección Colombia Sub-23 esta noche, en el último partido del Torneo Preolímpico en el que enfrentan a Chile. Óscar mencionó: “al equipo lo quiero imaginar ganando, no empatando y clasificando al cuadrangular en Bucaramanga”. César resaltó: “a mí no me gusta eso de que con el empate pasamos, porque es que el jugador inconscientemente se echa para atrás cuando necesita empatar” y finalizó: “es un partido donde hay que tirar la pelota arriba, nosotros tenemos jugadores altos y podemos perfectamente resolver en el golpe de cabeza”.

Le puede interesar también: Colombia - Chile, final adelantada por un cupo en el cuadrangular final

No olvide escuchar el audio del programa.