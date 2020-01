El Pulso del Fútbol, 14 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión del F.C. Barcelona de despedir al director técnico Ernesto Valverde, tras la derrota en semifinales de la Supercopa de España. César dijo: ”la forma como el Barcelona manejo el tema de Valverde es un poco fea, no era el momento, el torneo, ni las circunstancias, Barcelona es líder de la liga española, fue líder de la Champions en su grupo y tenía mucho por ganar” y añadió que: “yo quiero ver que el nuevo técnico del equipo catalán, el señor Quique Setién, salga a hacer cosas mejores, yo creo que lo único mejor que puede hacer es ganar la Champions, quiero verlo”.

Otro de los temas tuvo que ver con la poca titularidad de James Rodríguez en el Real Madrid y las declaraciones del director técnico Jorge Luis Pinto sobre la disciplina y rendimiento del jugador. Óscar frente a esto mencionó que: ”James tiene condiciones para ser superior a unos jugadores del Real Madrid, pero hoy no es mejor que ninguno, porque no está en condiciones y ha mermado su rendimiento como jugador y le ha pasado en otros equipos y ahí están los resultados”. César complementó diciendo: “Yo veo un jugador con ganas, que intenta rendir, que intenta ser titular, pero que no puede”.

Además, se habló sobre la lesión de Juan Pablo “indio” Ramírez, quién sufrió un desgarro en la pierna izquierda, el jugador que entró a reemplazarlo es Johan Carbonero, jugador que como dice César: “fue fundamental en el Mundial sub-20 de Polonia y en el periodo anterior a la fase de preparación de la Selección sub-23”. Sobre el futbolista Óscar opinó: “a mí me gusta más Carbonero para el esquema de la selección así de simple”, por su parte César resaltó: “No sé cuál es la intención de Arturo al haber llamado al “Indio” y no a Carbonero, me gustaría hablar con él antes de dar una opinión”.

