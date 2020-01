¿Cómo cumplir la dieta en este 2020?

Inició el 2020 y con el miles de proyectos, sueños y metas, entre ellos, mantenerse en forma y llevar una vida más saludable. ¿Es de los que inicia motivado y luego desiste?, para evitar que ese sea su caso, siga las siguientes recomendaciones.



Una de las principales razones por las que una persona desiste es la motivación, por cualquier razón, ya sea ganar peso o bajar, tiempo, salud o cualquier otro factor. La disciplina también es fundamental para cumplir este tipo de objetivos, elija los tiempos y cree usted una rutina de ejercicios y defina los tiempos en los que podría hacerlo, lo ideal es que cada día empiece a trazar un tiempo y a medida que pasen los días usted aumenta la dificultad.



Si no tiene dinero para pagar un gimnasio, este tampoco es un limitante, desde su casa también puede realizar una rutina que lo ayude a mantenerse bien físicamente, puede hacer flexiones, sentadillas, abdominales, saltar lazo, hacer cardio y muchas cosas más. No se desanime si no ve resultados rápidamente, recuerde que la alimentación también es fundamental para ver cambios, además con hacer ejercicio 4 veces por semana podría bajar de peso rápidamente.



