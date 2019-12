Yaneth Mantilla sobre cita con presidente Duque: Cumplí todos los pasos

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la directora del IDU, Yaneth Mantilla, explicó los pormenores de la reunión que le pidió al presidente Iván Duque y por la cual fue denunciada por María Paula Correa, la jefe de gabinete del Palacio Presidencial, ante la Fiscalía y la Procuraduría por supuesta extralimitación de funciones.

“Yo solicité una cita con el presidente, nunca hablé con él directamente, cumplí todos los procedimientos para que me dieran la cita para explicar porque es urgente sacar el proyecto de la ALO que lleva cuatro años, no me salté a nadie para pedir la reunión”, dijo Mantilla.

Agregó que ella cree que lo que causó malestar en Palacio fue que supiera que había un consejo de ministros, donde se toman las decisiones, y que luego de pedir la cita fue denunciada ante la Fiscalía y Procuraduría por parte de María Paula Correa jefe de gabinete de Palacio.

“Uno lo que hace es gestionar y si un procedimiento se demora, uno llama al que tiene que llamar y eso hice”, agregó la funcionaria distrital.

