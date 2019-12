El Pulso del Fútbol, 4 de diciembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las fortalezas y debilidades que tienen América y Junior, de cara a la gran final de la Liga Águila. Óscar dijo: “Las dos fortalezas del América hoy, son que empato de visitante en Barranquilla y que el sábado juega de local. Las debilidades para mí son que su nómina no es tan fuerte como la de Junior y que varios de sus jugadores no han jugado finales”. César por su parte destacó que el equipo tiburón tiene una buena zona defensiva y maneja muy bien el balón.

Le puede interesar también: Teófilo: "A mí me enseñaron que los partidos hay que jugarlos"

Otro de los temas tuvo que ver con la llegada de Alberto Gamero al banquillo de Millonarios y los rumores que se habían filtrado en los últimos días, sin hacerse oficial la vinculación del entrenador al elenco embajador. Sobre esto Óscar resaltó: “Yo he venido diciendo desde hace varios días que Gamero iba a ser el técnico de Millonarios y me alegra mucho que mi fuente no me haya fallado”. Mientras César manifestó: “Anoche tuve la oportunidad de publicar la foto en la que Gamero está firmando el contrato y nadie da el crédito, todos se acostumbraron a tomar la información sin dar el crédito”.

Le puede interesar también: ¡Vuelve a casa! Alberto Gamero, nuevo técnico de Millonarios

Además opinaron acerca de las incertidumbres que deja la llegada del técnico samario al cuadro azul, teniendo en cuenta que hasta ahora Alberto Gamero no ha triunfado con un equipo, de los llamados grandes. Ante esa incógnita Óscar respondió: “La gente puede dudar y está bien que duden, porque hay un antecedente que nosotros no podemos olvidar, a Gamero le fue muy mal en el Junior”. César complementó diciendo: “Es bueno dudar de todo, así nos lo enseño Descartes, pero yo creo que Gamero va a triunfar en Millonarios”.

Le puede interesar también: Así fue el primer ciclo de Alberto Gamero en Millonarios

No olvide escuchar el audio del programa.