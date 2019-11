El Pulso del Fútbol, 26 de noviembre del 2019

En la emisión de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería respondieron al correo que envío un oyente, quien recomendaba que para hacer la final del Torneo Águila es decir la categoría “B”, se entregaran mejores premios, por ejemplo, una clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana. Para responder a nuestro oyente César dijo: “La Copa Sudamericana es un premio para un equipo bien constituido, de la “A”, uno lo que hace dándole un cupo de estos a un equipo recién ascendido es enredarlo”.

En otro segmento del programa César y Óscar hablaron sobre los fracasos de los técnicos Jorge Luis Pinto y Juan Carlos Osorio, ninguno de ellos logro estar en la gran final de la Liga Águila y ambos estuvieron punteando la tabla durante varias fechas. Sobre este tema César afirmó: “Lo de Pinto fue más fracaso, tenía Libertadores y clasificación a los cuadrangulares y se quedó sin nada”. Por su parte Óscar manifestó: “En este momento me parece que Osorio debe cambiar muchas cosas de su comportamiento como ser humano, si no arregla su situación personal no va a triunfar”.

Hoy en la UEFA Champions League se juegan varios partidos importantes, uno de los jugadores colombianos que posiblemente será titular en su equipo es Juan Guillermo Cuadrado, que viene haciendo una gran campaña con la Vecchia Signora, otro destacado es Davinson Sánchez en el Tottenham, que aun con la llegada de José Mourinho mantiene su titularidad y se consolida en la plantilla. César se refirió a la situación del defensa: “Mourinho está irreconocible, esta sonriente y en otra tónica, y contará con Alderweireld y Davinson Sánchez en el partido de hoy en Champions”.

