Cepellini: “Cetré se me acercó y tenía mal aliento, estuvo mal mi gesto”

Pablo Cepellini, jugador uruguayo de Atlético Nacional, habló en exclusiva con El VBAR, de Caracol Radio, sobre lo sucedido en el partido que perdió el club de antioqueño 2-0 contra Junior, por la fecha 4 del Cuadrangular Semifinal de la Liga Águila II-2019.

Durante el encuentro, Cepellini protagonizó un gesto que fue totalmente rechazado por los aficionados del fútbol, el uruguayo tuvo una discusión con Edwuin Cetré, de Junior.

Muy feo gesto de Pablo Ceppelini, era segunda amarilla para el volante de Atlético Nacional ¡Horrible! pic.twitter.com/bXCalx5Gtj — Felipe Valderrama (@ValderramaFeli) November 21, 2019

Tras la acción del jugador de Atlético Nacional, Cepellini ofreció disculpas y contó lo sucedido, además, aclaró que no es racista, pues, en redes sociales lo acusan de ello.

“Con Cetré tuve una discusión, él se me acercó y tenía mal aliento y yo creo que estuvo mal en hacer el gesto, pero son cosas que quedan adentro de la cancha. Me molesta mucho que se haya hablado del tema de racismo cuando no tiene nada que ver con el mal aliento”, dijo Cepellini a El VBAR de Caracol Radio.

“Si molesté a la afición de Junior y Cetré, les pido disculpas. El que me conoce bien sabe que yo no soy racista”, finalizó el uruguayo.