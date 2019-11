Mayer Cándelo: “Yo no he tenido contacto con Millonarios”

Mayer Candelo, por estos días, es uno de los hombres del fútbol mas comentados en nuestros país. Una de las razones es el aparente intereses de Millonarios para que sea su nuevo Director Técnico tras la renuncia de Jorge Luis Pinto.

Sobre esto el hasta hace unos meses volante de creación comentó "Yo no he tenido contacto con ellos (Millonarios), no me han hablado, no me han buscado, lo que sé lo sé por las redes, la prensa". Además expresó que la vida es de oportunidades y que si se da su llegada al equipo capitalino lo aprovechará al máximo.

Sobre la actual nómina del equipo 'embajador ' dijo ""Creo que Millonarios debería tener hombres de más nombre para esas zonas que están débiles". El vallecaucano aseguró que ahorita tiene una responsabilidad con Cortuluá y que debe terminarla.

