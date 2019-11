Osorio: "Pido disculpas a los que estaban en la rueda de prensa pasada"

Después de la incómoda rueda de prensa de Juan Carlos Osorio el pasado domingo ante Junior, el técnico del conjunto 'verdolaga' se disculpó con los colegas y admitió que no era oportuno tomar aquella actitud.

"Aprovecho la oportunidad para ofrecer mis más sinceras disculpas a quienes estaban en la rueda de prensa pasada. Fui inoportuno, precipitado y altanero", afirmó Osorio previo al partido de Liga Águila.

Falcao regresará a Estambul para etapa final de su recuperación

Así se jugará la quinta fecha de los cuadrangulares finales

¿Destino Portugal? Benfica está interesado en Santiago Arias

Sobre el encuentro de este miércoles: "Queremos ganar los próximos 3 juegos y vamos a dar el 100% por ello".

Cuando falta definición en los partidos: "Cuando generamos 5, 6 o 7 oportunidades de gol y no concretamos, eso me frustra. Por ahí, a veces, me ofusco con los míos, pero todos somos responsables, no solo los delanteros"