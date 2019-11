Temí por mi vida: Adriana y su amarga experiencia con conductor de app

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Adriana Parra narró la amarga experiencia que tuvo con un conductor de la aplicación Didi, que presta el servicio de transporte de pasajeros.

Dijo que el conductor se molestó porque tenía su paraguas mojado y ella estaba en las mismas condiciones por lo que el conductor se molestó y se negó a llevarla, sin embargo, luego de varios reclamos iniciaron el recorrido.

“A los 600 metros de haber avanzado el conductor cambia de tono, yo me asustó, pienso que el señor me va a robar. porque cambia la ruta del Waze, intentó abrir la puerta pero no me deja, después de varios intentos logró abrir la puerta del carro y me bajo. Él al final me grita una serie de groserías y por último me dice, no se dejó violar”, señaló Parra.

Agregó que en el transcurso del día interpondrá la denuncia de la Fiscalía General de la Nación para que esta autoridad tome acciones. Frente a la aplicación Parra indicó que le informaron que le fue suspendida la licencia a este conductor.

