Y usted ¿Ya sabe cómo evitar o controlar la diabetes?

Aunque gran parte de la población cree que la diabetes se origina a partir del consumo de grandes cantidades de azúcar; el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios son factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, en LO MÁS CARACOL hablamos con la nutricionista Diana Rojas quien nos da algunas recomendaciones para controlar los niveles de azúcar.

“Generar hábitos saludables no solo en niños sino también en adultos, debemos concientizar que el azúcar no es un buen aliado en nuestra alimentación. Este genera inflamación, genera alteraciones intestinales más síntomas de ansiedad, y esto no nos va a dejar empezar a crear un plan de alimentación saludable”, explica Diana Rojas.

Adoptar un plan de alimentación saludable es una de las mejores maneras de controlar su salud y de paso la glucosa sanguínea, para así, prevenir las dificultades de la diabetes.