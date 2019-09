¿Cuál es el miedo más grande que tenemos como sociedad?

Vivimos atemorizados y el miedo nos lleva a tomar muchas decisiones. Que el miedo a convertirse como Venezuela, al calentamiento global, a la inseguridad y el miedo al inmigrante. Asustados no cuestionamos y somos carne de cañón para los populistas de turno. Pero quizá uno de los miedos más grandes que tenemos es el miedo a ser pobres.

Pero no necesariamente caer por debajo de la línea de pobreza, sino no tener con qué consumir. Y es que somos lo que consumimos y el que no tenga con qué consumir no tiene como ser, no tiene un lugar, se excluye, se rechaza, de ahí el miedo al pobre.

De hecho, la filósofa española Adela Cortina llamó el miedo al pobre, la aporofobia, argumentando que al final, más que un miedo al extranjero y al inmigrante hay un miedo al pobre, una fobia que termina criminalizando la pobreza y que hoy deja de ser un problema de la sociedad, de la economía y pasa a ser responsabilidad de la persona que la padece. “No tiene porque no trabaja”, decimos simplificando la vaina y desligándonos de toda responsabilidad sobre el pobre. Así entonces terminamos sacándolos de la ciudad, aislándolos donde no obstruyan el consumo.