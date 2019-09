El Pulso del Fútbol, 23 de septiembre del 2019

En la emisión de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería se refirieron a la salida del entrenador Patricio Camps de Independiente Santa Fe, cuando habían transcurrido cinco fechas del campeonato, debido a que por los buenos resultados del equipo albirrojo algunos oyentes sugieren que la decisión del cambio de técnico estuvo bien tomada. Acerca de estos correos César Afirmó: “Siempre dije que Harold Rivera es un excelente técnico, pero yo si digo que sacar un técnico en cinco partidos es muy apresurado póngalo donde lo ponga".

En otros temas uno de nuestros oyentes por medio del correo calificó las actuaciones de Cristiano Ronaldo en la Serie A, dijo que ha visto un poco lento al delantero portugués en los últimos encuentros y que ya no llega al área como lo hacía en el Real Madrid. Sobre estas apreciaciones César respondió: “Uno si nota que es un jugador diferente al del Real Madrid, pero no me puedo atrever a decir que esta lento o que es inferior al del equipo merengue”, además hizo referencia a que la Juventus tiene un modo de juego muy distinto y por eso el jugador se desempeña de una manera diferente.

Retomando lo que corresponde a Liga Águila II, nuestros panelistas hablaron del partido entre el Deportivo Pasto y Atlético Nacional y las resoluciones que tomó Juan Carlos Osorio para solucionar un encuentro que se planteaba muy difícil. Sobre el técnico del equipo verdolaga Óscar manifestó: “Juan Carlos Osorio en este partido no fue terco, cambió, se dio cuenta que no podía seguir con lo mismo, se rebusco tácticamente” y complementó diciendo que estas decisiones fueron las que ayudaron al funcionamiento del verde de la montaña.

