El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre del 2019

En la emisión de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el futuro de Radamel Falcao García en el Galatasaray de Turquía, debido a que uno de nuestros oyentes preguntó a nuestros panelistas si ellos creían que el goleador colombiano podría triunfar en el equipo turco. Sobre esta cuestión César Afirmó: “Yo creo que si porque en el Mónaco tuvo un equipo deficiente que estuvo a punto de descender y el Galatasaray va a pelear título y además viene de ganar dos títulos de liga y estará en la Champions League”.



También retomaron el tema del fútbol Femenino y Óscar cuestionó en el programa si el país estaba preparado para recibir un campeonato del mundo en esta modalidad, teniendo en cuenta que Colombia se encuentra entre las naciones que presentaron candidatura para El Mundial Femenino del año 2023. Sobre este cuestionamiento César respondió:” Yo creo que si estamos bien para organizar este evento y es más, como se está convirtiendo en un fenómeno mundial la asistencia se puede desbordar” además complementó afirmando que hay partidos de la Liga Femenina que tienen más público que los de la categoría masculina.



En otro segmento del programa nuestros panelistas hablaron sobre el entrenamiento de la Selección Colombia, que se encuentra en Estados Unidos preparando el compromiso amistoso con la Selección de Brasil. Sobre este encuentro amistoso César le preguntó a Óscar: “¿Usted cree que Carlos Queiroz va a hacer inventos en este partido o va con la nómina que el planea para la eliminatoria?”, Óscar respondió la pregunta y manifestó: “A mí me gustan los cambios, lo que no me gusta es la improvisación”.

No olvide escuchar el audio del programa.