El Pulso del Fútbol, 01 de agosto del 2019

En la emisión del día de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la posibilidad que tienen las entrenadoras de fútbol de dirigir en las primeras categorías de las diferentes ligas mundiales, esto debido al gran auge que tiene en este momento el futbol femenino. Sobre el tema Óscar dijo: “De poder dirigir claro que pueden, si estudiaron y se prepararon y han demostrado deberían tener la oportunidad”. César complementó esta opinión diciendo: “Yo creo que estamos cerca de verlo Óscar, creo que va a pasar tarde que temprano”

Las opiniones sobre la relación entre James Rodriguez y Zinedine Zidane se tomaron una parte del programa, puesto que nuestros panelistas opinaron que James debería sentarse a hablar de manera seria con el entrenador francés, para definir su estadía en Real Madrid, lo cual podría evitar muchas especulaciones que no ayudan a la imagen del colombiano. Acerca de esto Óscar afirmó: “Hay veces que la comunicación es difícil, y cuando dos personas no se pueden hablar y no quieren es imposible” refiriéndose a las especulaciones que hay acerca de las diferencias entre el entrenador francés y el volante cucuteño.

Para algunos de nuestros oyentes que se han comunicado por medio del correo, la sanción del entrenador Juan Carlos Osorio fue muy corta en lo económico y alguno de ellos hizo la comparación entre la sanción de 8 millones de pesos que recibió jhonathan Agudelo, por quitarse la camiseta en una celebración de gol y la de $1.636.000 que recibió Osorio por su agresión al árbitro John Hinestroza. Sobre esto César dijo: “El reglamento no es claro con las sanciones, y creo que es hora que se haga una reevaluación completa del reglamento”.

