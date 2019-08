James entrena con la plantilla del Real Madrid sin confirmar su futuro

Real Madrid regresó a Valdebebas tras su participación en la Audi Cup, donde se quedó con el tercer puesto tras perder 1-0 con el Tottenham Hotspur y vencer 5-3 al Fenerbache.

James Rodríguez hizo parte del entrenamiento en el césped de la Ciudad deportiva madridista, asimismo, se ejercitaron los jugadores que integraron la expedición a Múnich.

También continuaron con su preparación los brasileños Casemiro y Militao, que se incorporaron más tarde por su participación en la Copa América.

El futuro deportivo del colombiano aún no se define de manera oficial. Aunque Zidane no quiso referirse al volante, medios de ese país dan como un hecho el regreso a la plantilla. Ante el Salzburgo será el próximo amistoso del Real Madrid, el 7 de agosto en New York.