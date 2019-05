El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre las declaraciones del entrenador de Millonarios Jorge Luis Pinto sobre los periodistas de Cali y aclararon lo que realmente dijo el técnico. César dijo “Pinto no dijo nada del periodismo caleño de antes, pero si dijo “en Cali hay buen periodismo, pero independiente”. Creo que lo que le habían agregado su declaración es lo que le complica las cosas”. Sobre el tema Óscar opinó “hablé con Pinto y me dijo que estaba triste, porque, entonces cuando llegara un correo al programa diciendo que él es un bandido, nosotros lo vamos a leer y yo le aclaré que eso no es así”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba sobre cuáles son los tres equipos más grandes de Colombia. Según Óscar “sin pelos en la lengua le digo que los tres equipos más grandes del país son Cali, América y otro. Aunque aclaro que lo anterior es en broma, creo que en Colombia no hay tres como en España e Italia, aquí hay por lo menos siete”. Por su parte César destacó “yo si le respondo facilito, los tres equipos más grandes de Colombia son, en primer lugar Atlético Nacional, en segundo puesto Millonarios y de tercero América. Y son esos, porque son los que tienen más títulos”.

Además opinaron acerca de la relación que ha llevado el entrenador de la Selección Colombia Carlo Queiroz, con la hinchada tricolor, el periodismo y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Para Óscar “es muy sorpresivo lo de Queiroz, entró muy bien con la gente, con el periodismo, con los directivos, la verdad no me lo imaginaba así y estoy impresionado”. Mientras César resaltó “igual y no ha jugado oficialmente todavía, hasta ahora todo es color de rosa, pero esto es como un matrimonio, al principio todos son besos, abrazos y caricias y después es que la cosa se complica”.

