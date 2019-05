Las 15 EPS que recibirán usuarios de Medimás hoy no tienen problemas

La Superintendencia de Salud aseguró este jueves que las 15 EPS seleccionadas para recibir a los 3.8 millones de usuarios de Medimás, en virtud de un fallo del Tribunal de Cundinamarca, sí están habilitadas y hoy no tienen medidas de restricción.

El superintendente Fabio Aristizábal dijo en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que, con base en la normatividad del país, estas 15 EPS “hoy pueden afiliar sin ningún problema a cualquier colombiano”.

Pero aclaró que no quiere decir que cuando quede ejecuto5riado el fallo no tengan alguna medida restrictiva, o que otras que hoy no están en la lista puedan cumplir y queden habilitadas.

Explicó que las que hoy no están habilitadas es porque se les han impuesto medidas de vigilancia para proteger la vida y salud de los colombianos y mencionó que, incluso, la Superintendencia ha llegado a EPS con deudas impagables.

Señaló que el fallo aun no es ejecutable por las acciones legales entabladas, pero “cuando se encuentre ejecutoriado, evaluaremos los términos” para que los usuarios de Medimás se trasladen. Afirmó que el Ministerio de Salud deberá expedir un marco jurídico para reglamentar dicho proceso.

Admitió que le preocupa que en algunos municipios solo está Medimás y que en otros esta EPS comparte la plaza con otras entidades que hoy tienen vigilancia especial. Pero señaló que estos temas están en estudio y que “hay que preparar al país” para el proceso, para pasar a los usuarios de Medimas a EPS que garanticen los servicios.

Y fue enfático en señalar que ninguna de las EPS que no tiene restricción de afiliación, se puede negar a recibir a un usuario.