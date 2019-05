El Pulso del Fútbol, 3 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la falta de juego del Junior en los últimos partidos que ha disputado en la Liga Águila. César dijo “creo que hay dos razones fundamentales, la primera es la falta de alma del equipo, le falta entusiasmo y compromiso. Y la segunda es que no volvió a generar tantas oportunidades como antes”. Sobre el tema Óscar opinó “el Junior tiene buen técnico y buenos jugadores, pero creo que Luis Fernando Suárez no le ha podido encontrar la vuelta a esa lucha interna”.

Otro de los temas tuvo que ver con la actualidad de Atlético Nacional y las posibilidades que tiene de entrar a los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano. Según César “Nacional va a clasificar, es octavo y espero que resuelva contra Santa Fe, porque es fútbol y a veces se dan sorpresas”. Por su parte Óscar destacó “Creo que Nacional va a clasificar, pero al que si veo marcando calavera es al Once Caldas, yo quiero que el Once Caldas gane, pero no puedo ocultar la verdad”.

Además opinaron sobre el mal momento físico que está pasando James Rodríguez en el Bayern Múnich, teniendo en cuenta la proximidad de la Copa América. Para Óscar “James no tiene la culpa de lesionarse, pero creo que en Europa se ha dado ciertas libertades y ha salido con varias modelos y eso también influye en el rendimiento”. Mientras César resaltó “yo no creo que James sea indisciplinado, él es un profesional, pero los avatares de la vida no lo han favorecido, ha tenido 18 lesiones desde que llegó a Europa”.

