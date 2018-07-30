El Pulso del Fútbol, 30 de julio de 2018

En este programa de El Pulso del fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño volvieron a estar juntos y hablaron sobre los mejores equipos que ambos han visto. Para Iván “a nivel de clubes el mejor es el Barcelona de Pep Guardiola con Xavi e Iniesta en su mejor nivel y en Colombia recuerdo mucho el América de Gabriel Ochoa”, César por su parte destacó “estoy de acuerdo con el Barcelona y sumaría en lo que tiene que ver con selecciones al Brasil del 70, aunque solo lo vimos por televisión”.

Otro de los temas fue el del futuro técnico de la Selección Colombia. Iván comentó “mañana se vence el contrato de Pekerman y aún no hay contacto ni de Pascual Lezcano, ni de los directivos colombianos para llegar a un acuerdo”. Si no es el argentino, entre los candidatos está Juan Carlos Osorio, al respecto César dijo “yo he hablado con Osorio y nunca me ha pedido que le ayude a ser técnico de la Selección Colombia”. Esto en respuesta al comentario de Iván “Osorio es un rosquero y llama a los periodistas”.

Además Iván recordó que “ayer se cumplieron 17 años del título de Colombia en la Copa América y aún la gente sigue pordebajeando la obtención de esa copa, porque no vino Argentina y Brasil trajo un equipo mixto”. César resaltó que “en ese torneo Óscar Córdoba no recibió ni un solo gol y Colombia ganó todos los partidos”. Ambos coincidieron en que “hay que dejar de ser tan agrandados y destacar los logros de nuestros deportistas”.

Consulte el audio para escuchar el análisis completo.