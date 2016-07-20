Todos los jugadores vinieron para que reconsiderara pero ya tomé la decisión: Alexis Mendoza

Sereno, con la tranquilidad de la misión cumplida, el ex director técnico del Junior, Alexis Mendoza, habló con 6 AM de la situación que se presentó con el máximo accionista de Junior, Fuad Char, lo que precipitó su renuncia.

Aseguró que en los últimos días, llamaba a Fuad Char y no le contestaba, y que resultó “muy desagradable” enterarse por los medios de la situación. “Uno siempre hace lo correcto en la vida, nunca hemos querido pisotear a nadie; no tenía discrepancias con don Fuad. Yo pensaba que todo estaba bien”

Sobre el tema de Teófilo Gutiérrez, dijo : “Don Fuad me preguntó, Alexis, que te parece Teo? Y le dije, me parece espectacular, es un jugador nuestro. Don Fuad me dice que es muy caro , que hay que hacerle un contrato por cinco años y la mensualidad es alta. Le dije que si era un problema la parte económica, no podía hacer nada.

El profesor Mendoza dijo que se reunió con Teo . “ Me pregunta (Teo) que si podía ir a Junior; le dije, para mi es maravilloso, para el equipo también, para la afición; pero tú sabes que lo económico es muy alto. Lo que vienes ganado en Portugal , es muy difícil para el Club”

Al preguntarle sobre el supuesto que Mendoza había argumentado que Teófilo era problemático dijo : “Yo no conozco a Teo, no fue compañero de juego. Yo no puedo hablar de una persona que no conozco”

El profesor Mendoza dijo que todos los jugadores lo habían visitado para pedirle que reconsiderara ; pero aseguró que “ya la decisión está tomada. Todo se perdió por la situación que se presentó”.

A los hinchas de Junior, Mendoza les dejó el mensaje que “sigan apoyando al equipo. La institución continúa”.