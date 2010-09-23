Muerte del 'Mono Jojoy': ¿se acerca el fin de las FARC?
Debate sobre el futuro de las FARC ¿el Gobierno de Santos las logrará acabar? ¿Será duradera su existencia? ¿Qué hará "Alfonso Cano"?
El General Manuel José Bonnet, María Jimena Duzán, Darío Acevedo y Nicolás Uribe debaten sobre el futuro de las FARC, a propósito de Las fuerzas militares de Colombia que en La Macarena, Meta, dieron el más duro golpe de su historia a las FARC -que nacieron en 1964-. Al abatir al Mono Jojoy, quien se llamaba Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suarez y era el jefe militar de esa guerrilla. Se trató de una operación de la fuerza de tarea conjunta Omega, en la que participaron unos 700 hombres de las fuerzas militares, y se utilizaron 30 aviones tucano y supertucano, así como 27 helicópteros, que atacaron una fortaleza, que el ministro de defensa, Rodrigo Rivera, describe como una madriguera. Jojoy era el modelo a seguir entre muchos de los 8.000 guerrilleros de ese grupo, que hace ocho años llegó a tener 20.000 hombres y mujeres en armas.. Por esa razón, se considera que su muerte, en un operativo llamado Sodoma, es peor que la de Raúl Reyes, ocurrida en marzo de 2008