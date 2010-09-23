Muerte del 'Mono Jojoy': ¿se acerca el fin de las FARC?

El General Manuel José Bonnet, María Jimena Duzán, Darío Acevedo y Nicolás Uribe debaten sobre el futuro de las FARC, a propósito de Las fuerzas militares de Colombia que en La Macarena, Meta, dieron el más duro golpe de su historia a las FARC -que nacieron en 1964-. Al abatir al Mono Jojoy, quien se llamaba Víctor Julio Suárez Rojas o Luis Suarez y era el jefe militar de esa guerrilla. Se trató de una operación de la fuerza de tarea conjunta Omega, en la que participaron unos 700 hombres de las fuerzas militares, y se utilizaron 30 aviones tucano y supertucano, así como 27 helicópteros, que atacaron una fortaleza, que el ministro de defensa, Rodrigo Rivera, describe como una madriguera. Jojoy era el modelo a seguir entre muchos de los 8.000 guerrilleros de ese grupo, que hace ocho años llegó a tener 20.000 hombres y mujeres en armas.. Por esa razón, se considera que su muerte, en un operativo llamado Sodoma, es peor que la de Raúl Reyes, ocurrida en marzo de 2008