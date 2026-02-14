Tick, tick ... Boom!, el musical que cuenta la historia autobiográfica de Jonathan Larson

Matt O'Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, habló en La W sobre la nueva producción de Netflix. . Foto: JessnKat C.C( Thot )

Matt O'Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, dijo en La W que “Jonathan estaría encantado con la respuesta que tuvo el musical Rent”.

También habló sobre el musical que está produciendo Netflix “Tick, Tick... Boom!” e indicó que “es el segundo musical de Jonathan. Le fue muy bien en el mundo y seguía teniendo vida en el teatro. Tiene una música hermosa”.

Le puede interesar: