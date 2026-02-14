Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Tick, tick ... Boom!, el musical que cuenta la historia autobiográfica de Jonathan Larson

Matt O'Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, habló en La W sobre la nueva producción de Netflix.

Matt O'Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, habló en La W sobre la nueva producción de Netflix. . Foto: JessnKat C.C(Thot)

Matt O&#039;Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, habló en La W sobre la nueva producción de Netflix. . Foto: JessnKat C.C

Caracol Radio

Matt O'Grady, uno de los mejores amigos de Jonathan Larson, dijo en La W que “Jonathan estaría encantado con la respuesta que tuvo el musical Rent”.

También habló sobre el musical que está produciendo Netflix “Tick, Tick... Boom!” e indicó que “es el segundo musical de Jonathan. Le fue muy bien en el mundo y seguía teniendo vida en el teatro. Tiene una música hermosa”.  

Le puede interesar:

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir