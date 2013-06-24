6AM W6AM W

¿Quién será el temido “Destructor” en la nueva entrega de “Las Tortugas Ninjas”?

William Fichtner será el encargado de interpretar a Destructor en la versión de Las Tortugas Ninja que está rodando el director Michael Bay.

(Thot)

“Interpretaré a "Destructor", es genial... es una de esas cosas que cuando te pasan piensas, “¿En serio? déjame lo pienso un momento”. (Se ríe) y luego, es cuando digo, ‘De acuerdo, suena como una excursión’. Estoy muy contento de que haya salido y de que yo esté haciéndolo”, expresó el autor.

Con la entrada de Fichtner, se cierra un capítulo más referido a la producción de “Las Tortugas Ninjas” que estará en los cines del mundo en 2014.

