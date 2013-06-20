Pacheco fue trasladado a la clínica del Country

La figura de la televisión colombiana, Fernando González Pacheco (80 años), fue trasladado en la tarde del jueves a la Clínica del Country.



El centro asistencial ha indicado que no entregará un parte médico sobre la salud de Pacheco hasta que sus familiares lo autoricen.



En junio de 2012, fue operado como consecuencia de una fractura en cadera. Tres años atrás había sido sometido a una toracoscopia como parte de un tratamiento ante un derrame preural que padeció.



Pacheco, que nació en Valencia (España) 13 de septiembre de 1932, vive en Colombia desde que tiene cuatro años.



Su destacada trayectoria en la televisión colombiana se funda en su participación en programas como Operación Ja-Ja, Animalandia, Quiere cacao, Siga la pista, Compre la Orquesta y Charlas con Pacheco.



Noticia en desarrollo.