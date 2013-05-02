Muere Jeff Hanneman, guitarrista de la banda Slayer

“Slayer está devastada al informar que su compañero de banda y hermano, Jeff Hanneman, falleció a las 11 am esta mañana cerca de su casa del sur de California”. Con ese mensaje en la red social, la banda hizo oficial la muerte del guitarrista.



Según se informó en el anuncio, Hanneman estaba en un hospital de la zona, en el que sufrió una insuficiencia hepática.



"Le echaremos de menos. Nuestro Hermano Jeff Hanneman, que descanse en paz", concluyen.



Hanneman nació el 31 de enero de 1964 y fue uno de los integrantes y fundadores de la agrupación.



Desde el 2011, Hanneman no tocaba con la banda tras contraer fascitis necrotizante debido a la picadura de una araña, y había sido relevado por Gary Holt de Exodus.

