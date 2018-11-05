Las Spice Girls anuncian una nueva gira sin Victoria Beckham

La banda británica Spice Girls anunció hoy que volverá a reunirse el próximo verano para ofrecer su primera gira en una década, en la que no participará la excomponente del grupo Victoria Beckham.



Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner y Emma Bunton revelaron los detalles su reunión a través de un vídeo en Twitter en el que las cuatro aparecen caracterizadas como presentadoras de noticias televisivas.



El próximo sábado saldrán a la venta las entradas para los seis conciertos anunciados en el Reino Unido, todos ellos el próximo junio, en los que la cantante británica Jess Glynne acompañará a las cuatro integrantes originales de las Spice Girls sobre el escenario.





Según ha revelado el diario

"The Guardian"

, Brown apareció en los últimos días en una fiesta de Halloween disfrazada de Victoria Beckham, sosteniendo un cartel en el que se leía: "No, no voy a salir de gira".

Su novio, Gary Madatyan, se disfrazó de David Bekcham, esposo de la diseñadora, con otro cartel que decía: "Por favor, por favor, por favor, hazlo por los fans de las Spice Girls".

El grupo ha confirmado fechas para actuar en Manchester (1 de junio), Coventry (3 de junio), Sunderland (6 de junio), Edimburgo (8 junio), Bristol (10 de junio) y Londres (15 de junio).

La banda, que saltó a la fama en 1996 con el sencillo "Wannabe", se separó definitivamente en

2000, después de dos años actuando como cuarteto, tras la marcha de Horner.

Las cinco volvieron a juntarse para una gira en 2007 y actuaron de nuevo juntas en la ceremonia de clausura de los

Juegos Olímpicos de Londres

, en 2012.

Su álbum debut, "Spice" (1996), fue el que más rápido conquistó las listas de ventas desde "The Beatles", e inició un camino de éxitos que les ha llevado a vender más de 85 millones de discos en todo el mundo.