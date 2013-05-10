Las colombianas son consideradas las más ‘sexys’ del mundo

De acuerdo con una encuesta realizada por el portal web Misstravel.com y publicado por la cadena de noticias CNN, las mujeres colombianas son las más 'sexys' del mundo.



Los hombres encuestados eligieron a las colombianas como las más ‘sexys’ seguidas en la lista por las brasileñas, estadounidenses, españolas, rusas, alemanas, francesas, búlgaras, suecas y, finalmente, las italianas.



Por otra parte, la investigación revela también cuáles son, para las mujeres, los hombres más ‘sexys’ del mundo. La lista la lideran los británicos, perseguidos por los irlandeses, brasileños, suecos, estadounidenses, españoles, escoceses, franceses, griegos y puertorriqueños.

