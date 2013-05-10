6AM W6AM W

Tendencias

Las colombianas son consideradas las más ‘sexys’ del mundo

Según el portal web Misstravel.com, en la lista las siguen las brasileñas, estadounidenses, españolas, rusas y españolas.

Fotos: eltiempo.com

Fotos: eltiempo.com(Thot)

De acuerdo con una encuesta realizada por el portal web Misstravel.com y publicado por la cadena de noticias CNN, las mujeres colombianas son las más 'sexys' del mundo.

Los hombres encuestados eligieron a las colombianas como las más ‘sexys’ seguidas en la lista por las brasileñas, estadounidenses, españolas, rusas, alemanas, francesas, búlgaras, suecas y, finalmente, las italianas.

Por otra parte, la investigación revela también cuáles son, para las mujeres, los hombres más ‘sexys’ del mundo. La lista la lideran los británicos, perseguidos por los irlandeses, brasileños, suecos, estadounidenses, españoles, escoceses, franceses, griegos y puertorriqueños.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad