La millonaria demanda a Sarah Jessica Parker por quedarse con costosas joyas

La marca Kat Florence Design exige a la estrella de Hollywood que pague por las piezas que tiene en su poder desde hace más de dos años.. Foto: Getty Images( Thot )

El medio Page Six accedió a documentos judiciales en los que Kat Florence Design, la joyería, acusa a Parker de no haber devuelto las joyas valoradas en casi 150.000 dólares tras un préstamo acordado de dos meses y le solicita pagarlas.

Se trataría de unos pendientes de casi 41.000 dólares y un anillo de más de 27.000, entre otras piezas, pero como dos años después no los ha recuperado, Parker debería pagarlos.

Por su parte, el abogado de la actriz, Ira Schreck, contestó que las acusaciones de la empresa son "totalmente falsas" y aseguró que Parker tenía un "contrato" con la joyería, que le pidió "que se quedara las joyas y las llevara en alfombras rojas y otros eventos cuando fuera apropiado".