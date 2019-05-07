6AM W6AM W

La idea del MET es poder resaltar el talento artístico de la moda: Juan Carlos Obando

El diseñador colombiano en diálogo con La W, se refirió a la gala de los MET 2019, en la que comentó trabajó con más de 12 personas.

El diseñador también habló sobre los particulares trajes que se vieron durante la gala.. Foto: Getty Images

En diálogo con La W, el diseñador colombiano Juan Carlos Obando, conocido en el mundo de la moda como JC Obando, y quien actualmente trabaja con la casa de modas de Ferragamo, se refirió al despliegue de moda visto la noche anterior en la gala de los MET 2019.

Obando recordó las estrellas que vistió para dicha gala, y habló de las nuevas tendencias de la moda, analizando especialmente la camisa que lució el cantante Harry Style, la cual para muchos tenía un corte femenino.

Obando también se refirió a la incursión en el mundo de la moda de los cantantes del género urbano Maluma y J Balvin, aplaudiendo su llegada a escenarios como el europeo, y aplaudiendo el giro que ha dado la tendencia, evidenciando un mayor espacio para la moda masculina.

