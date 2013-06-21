Hoy es el día más feliz del año, según científico

Después de contemplar factores como el contacto con la naturaleza, la interacción social y los recuerdos de infancia, Arnall elaboró la ecuación "O + (N x S) + Cpm/ T + He" que deternina que este día es el más feliz.



En la explicación de esta ecuación, la 'O' significa el tiempo pasado al aire libre, 'N' es la naturaleza, 'S' la interaccion social, 'Cpm' significa los pensamientos positivos y las memorias de la infancia, 'T' es la temperatura y 'Hm' significa la cercanía de las vacaciones.



Este psicólogo se ha dedicado, desde el 2005, a aplicar fórmulas matemáticas para determinar cuál es el día más deprimente del año, fecha que regularmente cae en los últimos días de enero, cuando, dice el científico, se desvanecen las esperanzas de realizar los propósitos del nuevo año.



Sin embargo, la fórmula de Arnall ha sido descalificada por otros especialistas ya que dicen, que aprovecha su supuestas fórmula para presentar resultados engañosos con fines publicitarios. Pero para otros, la ecuación sí puede determinar el estado de ánimo de las personas al actuar como un aliciente cuando se sabe que, según la ciencia, estamos viviendo el día más feliz de 2013.



