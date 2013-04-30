6AM W6AM W

Hombre escondió el cuerpo de su padre para recibir su pensión

Un italiano de 44 años, ocultó durante dos años el cadáver en una habitación, para seguir cobrando la pensión del difunto.

Hombre escondió el cuerpo de su padre para recibir su pensión

El cuerpo fue encontrado cuando la policía, que llevaba a cabo una investigación sobre drogas, registró la casa y encontró el cadáver.

Ahora enfrenta posibles cargos por asesinato si los investigadores descubren que la muerte del padre no se produjo por causas naturales.

La víctima era un extipógrafo del Vaticano que tenía 83 años cuando murió.
 

