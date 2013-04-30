Hombre escondió el cuerpo de su padre para recibir su pensión

El cuerpo fue encontrado cuando la policía, que llevaba a cabo una investigación sobre drogas, registró la casa y encontró el cadáver.



Ahora enfrenta posibles cargos por asesinato si los investigadores descubren que la muerte del padre no se produjo por causas naturales.



La víctima era un extipógrafo del Vaticano que tenía 83 años cuando murió.

